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Очередь за получением паспортом болельщика образовалась в Лужниках

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:06
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Очередь за получением паспорта болельщика перед самым открытием чемпионата мира по футболу 2018.

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