Очередь за получением паспортом болельщика образовалась в Лужниках
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:06
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- 19
Очередь за получением паспорта болельщика перед самым открытием чемпионата мира по футболу 2018.
- 19
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52
21.03 19:38 | tim777
Очередь за получением паспорта болельщика перед самым открытием чемпионата мира по футболу 2018.
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