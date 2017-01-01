Автомобили пробивают колёса из-за торчащей арматуры в асфальте во Владивостоке

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По адресу гор. Владивосток, ул. Стрельникова д.12, после замены проваленных колодцев, были установлены плиты с новыми колодцами. Однако спустя время вокруг одной из плит дорожное покрытие осело, в результате одна из установленных плит из-за некачественно проведенных работ стала осыпаться и выступающая арматура стала причинной массовых ДТП. На сегодняшний день пострадало около 36 автомобилей, повреждено 50 колес не подлежащих восстановлению. Обращения местных жителей с просьбой в мэрию города и муп Дороги Владивостока, остаются без внимания, при этом как стало известно яма находится некой очереди, остается только один вопрос сколько еще нужно местным жителям повредить колес своих автомобилей, что бы очередь по ремонту наступила и почему такой ценой достаются жителям города качественные дороги общего пользования.