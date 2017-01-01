Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 13 июня 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:33
-
- 41
В программу, показанную в эфире 13 июня, вошли кадры о том, как ремонтом дороги занялись местные жители в Республике Башкортостан и кадры о том, как слоны сыграли со школьной командой в футбол в Таиланде.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 41
Ещё
102
13.06 11:34 | MR_Дмитрий
173
09.06 17:39 | MR_Дмитрий
151
09.06 15:01 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)