Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:26
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- 15
Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу. Приветствуют друг друга и отправляются в фан-зону и на стадион Лужники.
- 15
Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу. Приветствуют друг друга и отправляются в фан-зону и на стадион Лужники.
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