Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:26

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Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу. Приветствуют друг друга и отправляются в фан-зону и на стадион Лужники.