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Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:26
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Болельщики собираются к открытию чемпионата мира по футболу. Приветствуют друг друга и отправляются в фан-зону и на стадион Лужники.

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