Полицейский электрокар «Овум» начал патрулировать территорию Лужников

Автор: Uwis Дата публикации: 17:15

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В Москве обеспечивать безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу будут полицейские на электромотоциклах и электромобилях. Сотрудники столичного управления ГИБДД получили от московского правительства четыре новых электромобиля «Овум» и 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар». Этот вид трансорта удобен для перемещения в городских парках и лесопарковых зонах, в жилых кварталах и на крупных спортивных стадионах.