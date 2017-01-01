Полицейский электрокар «Овум» начал патрулировать территорию Лужников
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:15
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В Москве обеспечивать безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу будут полицейские на электромотоциклах и электромобилях. Сотрудники столичного управления ГИБДД получили от московского правительства четыре новых электромобиля «Овум» и 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар». Этот вид трансорта удобен для перемещения в городских парках и лесопарковых зонах, в жилых кварталах и на крупных спортивных стадионах.
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