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Один человек пострадал в результате ДТП двух автомобилей в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:08
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14 июня днём в центре Москвы произошло ДТП. В Тверском районе на пересечении улиц 4-я Тверская-Ямская и Чаянова столкнулись каршеринговый автомобиль "Рено Каптюр" и а/м "Форд Мондео". ДТП произошло на перекрёстке регулируемом знаками приоритета. От мощного столкновения оба автомобиля развернуло и отбросило в стороны. На место ДТП прибыл инспектор ГИБДД и пожарный расчёт. В результате аварии пострадал один человек. С различными травмами он был госпитализирован. Причины ДТП предстоит установит сотрудникам ГИБДД. Позднее, пока шло оформление первого ДТП, неподалеку от перекрёстка произошла ещё одна авария. Возле дома №7 по улице Чаянова столкнулись внедорожник "Тойота Ленд Крузер-200" и карета скорой медицинской помощи. Предварительно второе ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем внедорожника. В аварии никто не пострадал.

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