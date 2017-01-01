В Южно-Сахалинске загорелся жилой дом
- Автор:
- Катюня Бородаева
- Дата публикации:
- 18:37
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- 21
Сильный пожар произошел в Южно-Сахалинске. Загорелся частный дом.
- 21
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66
12.06 09:10 | Dmitryy Puris
396
02.06 18:28 | Разведчик
Сильный пожар произошел в Южно-Сахалинске. Загорелся частный дом.
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