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В Южно-Сахалинске загорелся жилой дом

Автор:
Катюня Бородаева
Дата публикации:
18:37
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Сильный пожар произошел в Южно-Сахалинске. Загорелся частный дом.

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