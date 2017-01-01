Дороги Костромской области нуждаются в ремонте
- Автор:
- summit
- Дата публикации:
- 20:36
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- 20
Дороги Костромской области нуждаются в ремонте. Дороги практически разрушены.
- 20
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21
16:10 | kupang-vvo
Дороги Костромской области нуждаются в ремонте. Дороги практически разрушены.
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