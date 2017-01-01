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Дороги Костромской области нуждаются в ремонте

Автор:
summit
Дата публикации:
20:36
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Дороги Костромской области нуждаются в ремонте. Дороги практически разрушены.

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Комментарии (0)

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