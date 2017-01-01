Утиное семейство прогулялось по улице Большая Ордынка в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:23

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Необычный забавный случай произошел сегодня в центре Москвы в районе Якиманка. В районе дома № 36 по улице Большая Ордынка очевидцы заметили утиное семейство, которое не боясь автомобильного потока, уверенно заняли один ряд движения и двигались по проезжей части. Маму утку с птенцами не смущали ни звуки моторов, ни окружающие прохожие, которые стали наблюдать происходящее. Автомобилисты остановились и также наблюдали за необычной процессией. К счастью свидетелями необычного случая стали стражи порядка. Один из полицейских покинул патрульный автомобиль, и махая фуражкой, согнал с дороги утиное семейство на тротуар.