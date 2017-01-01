s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Утиное семейство прогулялось по улице Большая Ордынка в центре Москвы

Утиное семейство прогулялось по улице Большая Ордынка в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:23
  • 34
  • 0

Необычный забавный случай произошел сегодня в центре Москвы в районе Якиманка. В районе дома № 36 по улице Большая Ордынка очевидцы заметили утиное семейство, которое не боясь автомобильного потока, уверенно заняли один ряд движения и двигались по проезжей части. Маму утку с птенцами не смущали ни звуки моторов, ни окружающие прохожие, которые стали наблюдать происходящее. Автомобилисты остановились и также наблюдали за необычной процессией. К счастью свидетелями необычного случая стали стражи порядка. Один из полицейских покинул патрульный автомобиль, и махая фуражкой, согнал с дороги утиное семейство на тротуар.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
20:21 | Uwis
При проведении матчей ЧМ по футболу в "Лужниках" безопасность обеспечивают даже со стороны Москва-реки и с воздуха
228 0
08.06 23:51 | LaimeLaim
Голодная белка пришла в киоск за мороженым в парке Горького в Москве
95 0
03.06 18:48 | Առթուր ՄխիթարյաՆ
Чайка попалась на крючок во время рыбалки в Подмосковье
16 0
02.06 18:28 | LaimeLaim
На Большом Строгинском затоне мама-утка привела свое потомство к отдыхающим поесть