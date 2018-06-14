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Участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 16 и 17 июня

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:22
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В столичном метрополитене 16 и 17 июня будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филёвской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 июня в 5:30. В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада». Руководство столичного метрополитена просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    20:56
    АГН "Москва" в 20:49 https://mskagency.ru/materials/2790067 14.06.18
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