Больше одной тысячи болельщиков в Краснодаре следили за церемонией открытия ЧМ-2018

Автор: reporterA94 Дата публикации: 14.06 23:30

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42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208980

Больше одной тысячи человек 14 июня пришли в Краснодарский парк "Галицкого", чтобы в амфитеатре посмотреть прямую трансляцию из Москвы с церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу, а затем и последующий показ матча, где по итогам Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0.Известно, что в амфитеатре будут транслировать все игры предстоящего Чемпионата Мира по футболу.