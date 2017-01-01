Больше одной тысячи болельщиков в Краснодаре следили за церемонией открытия ЧМ-2018
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 14.06 23:30
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Известно, что в амфитеатре будут транслировать все игры предстоящего Чемпионата Мира по футболу.
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