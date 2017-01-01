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Больше одной тысячи болельщиков в Краснодаре следили за церемонией открытия ЧМ-2018

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
14.06 23:30
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Больше одной тысячи человек 14 июня пришли в Краснодарский парк "Галицкого", чтобы в амфитеатре посмотреть прямую трансляцию из Москвы с церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу, а затем и последующий показ матча, где по итогам Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

Известно, что в амфитеатре будут транслировать все игры предстоящего Чемпионата Мира по футболу.

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