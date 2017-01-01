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Один человек пострадал в результате ДТП на Комсомольском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
14.06 23:23
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Поздним вечером 14 июня в центре Москвы произошло ДТП. На Комсомольском проспекте столкнулись а/м "Ниссан Тиана" и "Ауди Q7". Водитель а/м "Ауди" двигался по Комсомольскому проспекту в направлении Садового кольца. В районе пересечения с 3-ей Фрунзенской улицей потоку загорелся запрещающий сигнал светофора. Водитель "Ауди" снизил скорость и остановился. Буквально в следующую секунду в автомобиль сзади врезался а/м "Ниссан Тиана", водитель которого не успел вовремя остановиться. В оперативном порядке на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал один человек. Позднее автомобили были эвакуированы с перекрёстка, для беспрепятственного движения автобусных колонн от стадиона "Лужники". Причины произошедшей аварии предстоит установить группе разбора.

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