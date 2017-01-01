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Необычный арт-объект монтируют на Пушкинской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14.06 23:27
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На Пушкинской набережной идут работы по возведению необычного арт-объекта.

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