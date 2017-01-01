Необычный арт-объект монтируют на Пушкинской набережной
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14.06 23:27
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- 21
На Пушкинской набережной идут работы по возведению необычного арт-объекта.
- 21
На Пушкинской набережной идут работы по возведению необычного арт-объекта.
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