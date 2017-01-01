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На главном входе в ЦПКиО им. Горького установили мультимедийные экраны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:30
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Подготовка к выпускному вечеру продолжается на главном входе в ЦПКиО им.Горького установили мультимедийные экраны.

  • 18
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