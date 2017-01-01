Автокран сгорел на трассе на Сахалине
- Автор:
- Gold68
- Дата публикации:
- 10:00
-
- 21
Автокран сгорел на трассе Оха - Ноглики на Сахалине. О пострадавших не сообщается.
- 21
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43
14.06 18:37 | Катюня Бородаева
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14.05 06:58 | Аноним
Автокран сгорел на трассе Оха - Ноглики на Сахалине. О пострадавших не сообщается.
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