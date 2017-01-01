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Автокран сгорел на трассе на Сахалине

Автор:
Gold68
Дата публикации:
10:00
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Автокран сгорел на трассе Оха - Ноглики на Сахалине. О пострадавших не сообщается.

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