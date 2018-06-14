Крупное ДТП с участием самосвала произошло в Томске (14.06.18.)
- Автор:
- Universal
- Дата публикации:
- 12:40
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Крупное ДТП с участием самосвала произошло в Томске. Водитель китайского самосвала врезался в 15 легковых автомобилей. Причина банальна: отказ тормозов. Есть пострадавшие. Чудом обошлось без погибших. На месте работали кареты "Скорой медицинской помощи", сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги с двух сторон. В районе места аварии образовались километровые заторы. Жителям г. Томска пришлось менять привычные маршруты движения.
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