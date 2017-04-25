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Несколько автомобилей сгорели на юге Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:14
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Минувшей ночью 15 июня на юге Москвы между домами 18 и 20 по Ленинскому проспекту произошло возгорание сразу нескольких автомобилей. Во дворовой территории сгорели припаркованные а/м "Тойота Приус" и "Тойота Королла". Пламя охватило а/м "Тойота Приус", которое в считанные минуты испепелило транспортное средство. Затем огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль "Тойота Королла". На место ЧП очевидцы вызвали пожарных и сотрудников полиции. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако автомобили выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Одновременно с этим сообщалось о возгорании ещё нескольких автомобилей общей численностью около 7 машин. Не исключена версия поджога. Окончательные выводы о причинах возгораний предстоит установить полицейским.

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