Из-за схода с рельсов товарных вагонов в Подмосковье, произошёл сбой в движении электропоездов Казанского направления
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 16:10
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Днём 15 июня, в Подмосковье сошли с рельсов несколько товарных вагонов. ЧП произошло в районе платформы «Черусти». Из-за аварии, электропоезда и поезда дальнего следования на Казанском направлении следуют с опозданием. Сотрудники Московской железной дороги запустили компенсационные автобусы между станциями «Черусти» и «Кривандино.
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