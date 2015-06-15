Из-за схода с рельсов товарных вагонов в Подмосковье, произошёл сбой в движении электропоездов Казанского направления

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 16:10

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Днём 15 июня, в Подмосковье сошли с рельсов несколько товарных вагонов. ЧП произошло в районе платформы «Черусти». Из-за аварии, электропоезда и поезда дальнего следования на Казанском направлении следуют с опозданием. Сотрудники Московской железной дороги запустили компенсационные автобусы между станциями «Черусти» и «Кривандино.