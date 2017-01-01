Моллюск, очищающий воду, отлично приживается на озере Сенеж в Подмосковье

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 21:48

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Совместно с отделом экологии и Росрыболовством осуществили замену коллекторов на плавучем понтонном биофильтре на озере Сенеж в Подмосковье. Эксперимент удался: моллюск (дрейссена) поселилась, приживается и образует колонии. У двустворчатых моллюсков фильтрующий тип питания. Одна особь за сутки пропускает через себя несколько литров воды, поглощая при этом не только питательные вещества и кислород, но и болезнетворные бактерии и токсичные вещества. Благодаря этому моллюски прекрасно очищают воду, играют существенную роль в различных биологических процессах водоема, особенно в процессе биологического самоочищения воды. Данная установка фильтра была инициирована отделом экологии администрации Солнечногорского района и реализована совместно с инспекцией рыбоохраны и обществом рыболовов «Сенеж». Работы по установке системы естественной тонкой очистки и осветлению водоема продолжаются, хоть данное мероприятие внесло не большой вклад в очистку всего озера, но начало положено.