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Баня и шиномонтаж сгорели в Домодедово

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:58
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Загорелось одноэтажное деревянное строение-баня в г. Домодедово. Пожар начался снаружи. За короткое время пламя охватило большую часть здания и вскоре начала гореть кровля. Очевидцы заметили столб дыма и вызвали пожарных. Первый пожарный расчет был на месте через 5 минут после вызова. К этому времени строение горело по всей площади, произошло частичное обрушение стен и кровли. Также пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль и шиномонтаж, где хранились автомобильные покрышки. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарными было организовано тушение основного пожара и защита соседнего частного дома, на территории которого находится стоянка неисправных полицейских автомобилей. Пожар был полностью ликвидирован через час. Как сообщили в полиции, пожар начался из-за подожженного тополиного пуха. Пострадавших в результате происшествия нет.

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