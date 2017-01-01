Пассажиры московского метро в прямом эфире в вагонах смотрят матча Марокко-Иран
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 18:38
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- 13
На экранах в вагонах метро идет прямая трансляция футбольного матча Марокко-Иран.
- 13
На экранах в вагонах метро идет прямая трансляция футбольного матча Марокко-Иран.
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