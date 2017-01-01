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Пассажиры московского метро в прямом эфире в вагонах смотрят матча Марокко-Иран

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:38
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На экранах в вагонах метро идет прямая трансляция футбольного матча Марокко-Иран.

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