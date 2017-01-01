s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дружеские фотосессии болельщиков

Дружеские фотосессии болельщиков

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:43
  • 23
  • 0

Футбол объединяет! Болельщики из разных стран устраивают совместные фотосессии, улыбаются, радуются жизни и всячески создают атмосферу праздника и позитива.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
18:41 | LaimeLaim
Просмотр футбольного матча "Египет-Уругвай" в фан-зоне на Воробьевых горах
25 0
15:00 | Uwis
Единение болельщиков продолжается в центре Москвы на Манежной площади