Дружеские фотосессии болельщиков

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:43

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Футбол объединяет! Болельщики из разных стран устраивают совместные фотосессии, улыбаются, радуются жизни и всячески создают атмосферу праздника и позитива.