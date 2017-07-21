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Достопримечательности Санкт-Петербурга

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15.06 23:48
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Санкт-Петербург – это самый северный среди крупнейших городов мира, город мостов и островов, музеев и дворцов, соборов и парков. Это город величественных зданий, мощных инженерных сооружений, величавых набережных. Город дворов колодцев, в некоторых из них снимались эпизоды из кинофильмов к примеру "Брат-2", "Улицы разбитых фонарей", а среди колонн Казанского собора снимали эпизод из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" и многие другие. Парадные Петербурга отдельная история. Ни в одном городе России нет такого количества сохранившихся до наших дней парадных. В дореволюционных доходных домах Северной столицы существуют сразу две, а иногда и больше лестниц - одна ведет в жилые помещения от главного парадного входа со стороны улицы, а другая, поскромнее, служит черным ходом. На стенах парадных сохранились различные узоры, камины, лепнина.

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