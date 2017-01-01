С 16 июня некоторые обычные электрички Ленинградского направления будут обслуживаться составами "Ласточка"

Автор: Uwis Дата публикации: 15.06 23:44

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С 16 июня 2018 года следующие пригородные поезда будут обслуживаться сдвоенными составами "Ласточка" ЭС-2Г: № 6503 Клин (4:20) - Москва (6:04), прибытие на ст. Клин под посадку в 4:18 № 6506 Москва (6:35) - Клин (8:25) № 6515 Клин (9:02) - Москва (10:44) № 6340 Москва (11:00) - Крюково (11:47) № 6343 Крюково (15:15) - Москва (16:09) № 6516 Москва (16:25) - Клин (18:40) № 6525 Клин (19:05) - Москва (20:52) Проезд в указанных поездах будет осуществляться по билетам на обычную электричку. Расписание и остановки не изменятся.