s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С 16 июня некоторые обычные электрички Ленинградского направления будут обслуживаться составами "Ласточка"

С 16 июня некоторые обычные электрички Ленинградского направления будут обслуживаться составами "Ласточка"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.06 23:44
  • 20
  • 0

С 16 июня 2018 года следующие пригородные поезда будут обслуживаться сдвоенными составами "Ласточка" ЭС-2Г: № 6503 Клин (4:20) - Москва (6:04), прибытие на ст. Клин под посадку в 4:18 № 6506 Москва (6:35) - Клин (8:25) № 6515 Клин (9:02) - Москва (10:44) № 6340 Москва (11:00) - Крюково (11:47) № 6343 Крюково (15:15) - Москва (16:09) № 6516 Москва (16:25) - Клин (18:40) № 6525 Клин (19:05) - Москва (20:52) Проезд в указанных поездах будет осуществляться по билетам на обычную электричку. Расписание и остановки не изменятся.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
15.06 23:59 | Uwis
Сразиться в кикер и футпул, футбольный Дартс и настольный футбол: в парке "Музеон" открылась бесплатная игровая зона
27 0
15.06 23:50 | Rzverev
Москва. Манежная площадь. 14 июня 2018 года. Последние секунды до ЧМ-2018
105 0
06.06 03:09 | Uwis
В пригородных электричках МЖД заговорили на английском языке
76 0
08.05 20:07 | grinpavel2033
Группа «Бодарья» спела песни военных лет в поезде «Ласточка»