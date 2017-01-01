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Бойкая торговля футбольной символикой на московских магистралях

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
03:34
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В стране и в мире не осталось никого, кто не интересовался бы Чемпионатом мира по футболу 2018, который проходит в России. И все хотят на этом заработать. Кто законно, а кто и не очень. Поэтому на улицах Москвы появились торговцы футбольной символикой. Они создают помехи для движения, бросаются под колёса проходящих автомобилей, бегая по третьему транспортному кольцу. И сотрудники ГИБДД не принимают к ним никаких мер.

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