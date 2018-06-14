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Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
10:09
  • 130
  • 2

Утром 16 июня на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На Люблинской улице у дома 123 столкнулись Volkswagen Polo, Toyota Camry и Ford Fusion. В автомобилях сработали подушки безопасности. Как рассказали очевидцы, водитель Volkswagen Polo скрылся с места ДТП. Все машины получили небольшие механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригада Скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    10:48
    АГН "Москва" в 10:29 https://www.mskagency.ru/materials/2790483 16.06.18
  • grinpavel2033
    11:23
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:22 16.06.18
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