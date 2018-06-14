Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 10:09

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Утром 16 июня на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На Люблинской улице у дома 123 столкнулись Volkswagen Polo, Toyota Camry и Ford Fusion. В автомобилях сработали подушки безопасности. Как рассказали очевидцы, водитель Volkswagen Polo скрылся с места ДТП. Все машины получили небольшие механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригада Скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются.