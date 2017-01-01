Игровые зоны открылись в Московском метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 16:58
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Игровые зоны открылись 16 июня в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК "Площадь Гагарина" и на станции МЦК "Лужники". Пассажиры могут бесплатно поиграть в настольный футбол и напольный бильярд. Основная игровая зона расположилась на станции МЦК "Лужники", другая зона – в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК "Площадь Гагарина". В обеих зонах установлены по два настольных футбола и по одной площадке для футпула (напольный бильярд).
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