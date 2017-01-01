В Москве простились со Станиславом Говорухиным

Автор: tim777 Дата публикации: 18:22

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66 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209038

Завершилось прощание с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.Проститься с режиссером и принести соболезнования близким пришли президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также многие деятели культуры и искусства, политики, коллеги, друзья и почитатели таланта С. Говорухина.Среди них: педиатр и хирург Леонид Рошаль, актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, министр культуры РФ Владимир Мединский, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссеры Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Алексей Учитель, художник Николай Сафронов, директор Московского цирка Эдуард Запашный, музыкант Александр Розенбаум, актер Сергей Гармаш, актер Алексей Панин, актер Леонид Ярмольник, певец Лев Лещенко, депутат МГД Владимир Платонов, депутат МГД Алексей Шапошников, кинорежиссер Владимир Хотиненко, актриса Юлия Пересильд, политические деятели Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, актер Владимир Меньшов, актриса Лариса Гузеева, общественный деятель Наталия Солженицына и другие. Похоронили Станислава Говорухина на Новодевичьем кладбище.Ранее сообщалось, что С.Говорухин скончался 14 июня.С. Говорухин - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель, Депутат Госдумы, председатель комитета Государственной думы по культуре. Режиссер фильмов «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя...» , «Конец прекрасной эпохи» и других.