До 18 июня закрыт вестибюль станции метро "Третьяковская" в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 18:22

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Вестибюль станции «Третьяковская» Московского метрополитена закрыли до 18 июня 2018 г. из-за строительных работ. «Для монтажа металлоконструкций навеса над лестничным сходом с 16 июня на два дня закроется вестибюль станции «Третьяковская» (выход к ул. Малая Ордынка). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая». В обычном режиме эта станция возобновит работу в 5:30 18 июня», - говорится в сообщении. Поясняется, что для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.