Два ДТП с участием такси произошли на Кутузовском проспекте

Автор: tim777 Дата публикации: 18:52

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16 июня во второй половине дня на западе Москвы на Кутузовском проспекте произошло несколько ДТП с участием таксистов. Так, первое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома №45. Водитель такси "Фольксваген Поло" двигаясь в сторону центра столкнулся с попутным а/м "Вольво". В результате ДТП никто из участников серьёзно не пострадал. На место ДТП прибыл инспектор ГИБДД, который оперативно оформил происшествие. Причиной ДТП стала невнимательность и несоблюдение дистанции водителем такси. Второе ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар". Здесь при движении в сторону области по касательной столкнулись а/м "Мерседес С180" и универсал такси "Форд". Во второй аварии также никто не пострадал, однако участники ДТП предпочли вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Причины обоих ДТП установит группа разбора.