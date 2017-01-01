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Работы по монтажу парка "FIFA" на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:50
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На Красной площади приступили к монтажу парка FIFA. Проход на Красную площадь закрыт ведутся монтажные работы. Парк начнет свою работу 21 июня.

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