Работы по монтажу парка "FIFA" на Красной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:50

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На Красной площади приступили к монтажу парка FIFA. Проход на Красную площадь закрыт ведутся монтажные работы. Парк начнет свою работу 21 июня.