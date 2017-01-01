Работы по монтажу парка "FIFA" на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:50
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- 21
На Красной площади приступили к монтажу парка FIFA. Проход на Красную площадь закрыт ведутся монтажные работы. Парк начнет свою работу 21 июня.
- 21
На Красной площади приступили к монтажу парка FIFA. Проход на Красную площадь закрыт ведутся монтажные работы. Парк начнет свою работу 21 июня.
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