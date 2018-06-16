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Мотоциклист пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:49
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16 июня на западе Москвы произошло ДТП с участием мотоциклиста. На Кутузовском проспекте столкнулись мотоциклист и а/м "Хёндэ Солярис". Управлявший мотоциклом мужчина двигался по Кутузовскому проспекту в направлении центра. В районе дома №37 перед съездом на внешнюю сторону ТТК образовалась пробка. Водитель мотоцикла стал перестраиваться левее и буквально в ту же секунду в его ряд совершил одновременное перестроение а/м "Хёндэ Солярис". От столкновения в правую заднюю дверь автомобиля, мотоциклист потерял равновесие и упал на проезжую часть, после чего его протащило несколько метров по асфальту. Двигавшиеся следом водители нескольких автомобилей успели вовремя затормозить и сразу поспешили на помощь. По счастливой случайности в автомобильной пробке на тот момент оказалась реанимационная бригада. Врачи принялись оказывать мотоциклисту первую помощь. С многочисленными травмами и ушибами мужчина, управлявший мотоциклом был передан бригаде медиков. На место ДТП прибыли два экипажа ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются. Движение транспорта в районе пересечения Кутузовского проспекта и ТТК затруднено в сторону центра.

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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    19:40
    АГН "Москва" в 19:26 https://www.mskagency.ru/materials/2790555 16.06.18
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