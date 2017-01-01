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Семь человек пострадали в результате наезда машины такси на пешеходов в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:36
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16 июня вечером в центре Москвы произошло ДТП. Таксист врезался в группу пешеходов. Авария произошла в двух шагах от Кремля на улице Ильинка. По предварительным данным, водитель аккредитованного на ЧМ-2018 такси, выезжал с Рыбного переулка на улицу Ильинка. По неофициальной информации, водитель такси вывернул руль и выехал на тротуар, где совершил наезд на группу пешеходов. В результате аварии 7 человек получили различные травмы и были госпитализированы. На место ЧП прибыли оперативные службы города: сотрудники ГИБДД, пожарные, бригады ЦЭМП, и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.

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