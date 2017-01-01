Искуственный сквозняк устроили в пространстве под стеклянной "корой" в парке "Зарядье"

Автор: Uwis Дата публикации: 21:09

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Растениям и посетителям, оказавшимся сегодня под стеклянной "корой" в парка "Зарядье", сегодня устроили сквознячок.