Искуственный сквозняк устроили в пространстве под стеклянной "корой" в парке "Зарядье"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:09
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- 9
Растениям и посетителям, оказавшимся сегодня под стеклянной "корой" в парка "Зарядье", сегодня устроили сквознячок.
- 9
Растениям и посетителям, оказавшимся сегодня под стеклянной "корой" в парка "Зарядье", сегодня устроили сквознячок.
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