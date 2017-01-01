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Работа компенсационных маршрутов "КМ1" на Кутузовском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
16.06 22:57
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Участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт до 5:30 18 июня 2018 г. «16 и 17 июня приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями курсируют бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 июня в 5:30», - говорится в сообщении. На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы «КМ1» связывают станции «Киевская» и «Кунцевская» - они следуют с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут «КМ2» обеспечивает связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты работают с 5:00 до 2:00.

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