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Концерт классической музыки прошёл в парке Зарядье

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16.06 22:58
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В парке Зарядье прошёл концерт классической музыки. Горожане и гости столицы смогли послушать Иоганна Штрауса.

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