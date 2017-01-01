Концерт классической музыки прошёл в парке Зарядье
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16.06 22:58
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- 27
В парке Зарядье прошёл концерт классической музыки. Горожане и гости столицы смогли послушать Иоганна Штрауса.
- 27
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27
16.06 23:00 | LaimeLaim
В парке Зарядье прошёл концерт классической музыки. Горожане и гости столицы смогли послушать Иоганна Штрауса.
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