Отдых туристов в парке Зарядье и на воде

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16.06 23:00

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Туристы с удовольствием проводят в парке Зарядье. А кому хочется увидеть Москву с ее достопримечательностями отправляются в прогулки по реке.