Отдых туристов в парке Зарядье и на воде
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16.06 23:00
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- 27
Туристы с удовольствием проводят в парке Зарядье. А кому хочется увидеть Москву с ее достопримечательностями отправляются в прогулки по реке.
- 27
Туристы с удовольствием проводят в парке Зарядье. А кому хочется увидеть Москву с ее достопримечательностями отправляются в прогулки по реке.
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