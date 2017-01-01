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Отдых туристов в парке Зарядье и на воде

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16.06 23:00
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Туристы с удовольствием проводят в парке Зарядье. А кому хочется увидеть Москву с ее достопримечательностями отправляются в прогулки по реке.

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