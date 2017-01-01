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Яркий болид промчался в небе над Москвой (фото)

Автор:
Gelios11
Дата публикации:
01:56
  • 31
  • 1

Яркий болид промчался в небе над Москвой.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    03:05
    Во многих городах видели, в том числе на севере в Архангельской области запуск ракеты со спутником.
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