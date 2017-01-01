Яркий метеорит пролетел над Москвой
- Автор:
- egoiste969
- Дата публикации:
- 02:03
-
- 38
Яркий объект озарил небо Москвы, после чего исчез из поля зрения.
- 38
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108
05.03 14:48 | mreportertv
Яркий объект озарил небо Москвы, после чего исчез из поля зрения.
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