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Яркий метеорит пролетел над Москвой

Автор:
egoiste969
Дата публикации:
02:03
  • 38
  • 1

Яркий объект озарил небо Москвы, после чего исчез из поля зрения.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    03:04
    С каких пор ракеты с Плесецка метеоритами называют? :)
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