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Яркий болид пролетел в небе над Тотьмой Вологодской области

Автор:
den_fomin
Дата публикации:
02:05
  • 34
  • 1

в Вологодской области, у города Тотьма что то пролетело.

  • 34
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    03:07
    Ракета с Плесецка)
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