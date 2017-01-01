Дождь с паром прошел в Шадринске
- Автор:
- Олег Мякшин
- Дата публикации:
- 12:08
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- 22
Дождь с паром прошел в Шадринске.
- 22
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69
14.06 20:36 | stars_one
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13.06 00:55 | AlTeg()
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23.05 09:05 | Олег Мякшин
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22.05 23:03 | Олег Мякшин
Дождь с паром прошел в Шадринске.
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