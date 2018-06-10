Над Ярославлем можно было наблюдать след от запуска ракеты с Плесецка
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:08
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- 21
Над Ярославлем можно было наблюдать след от запуска ракеты с Плесецка.
- 21
Над Ярославлем можно было наблюдать след от запуска ракеты с Плесецка.
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