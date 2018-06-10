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Над Ярославлем можно было наблюдать след от запуска ракеты с Плесецка

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:08
  • 21
  • 0

Над Ярославлем можно было наблюдать след от запуска ракеты с Плесецка.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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