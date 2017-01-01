Жители Москвы увидели в ночном небе запуск ракеты с космодрома Плесецк
- Автор:
- khamit555
- Дата публикации:
- 12:08
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- 44
Жители Москвы увидели в ночном небе запуск ракеты с космодрома Плесецк.
- 44
Жители Москвы увидели в ночном небе запуск ракеты с космодрома Плесецк.
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