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Жители Москвы увидели в ночном небе запуск ракеты с космодрома Плесецк

Автор:
khamit555
Дата публикации:
12:08
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Жители Москвы увидели в ночном небе запуск ракеты с космодрома Плесецк.

  • 44
  • 0

Комментарии (0)

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