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Ликование фанатов перед матчем Германия-Мексика в Лужниках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:03
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Болельщики перед матчем Германия-Мексика ликовали около стадиона "Лужники".

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