Ликование фанатов перед матчем Германия-Мексика в Лужниках
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:03
-
- 21
Болельщики перед матчем Германия-Мексика ликовали около стадиона "Лужники".
- 21
Болельщики перед матчем Германия-Мексика ликовали около стадиона "Лужники".
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)