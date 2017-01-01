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На проспекте Вернадского открылась школа футбола

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:15
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У ТЦ "Капитолий" установили гигантский футбольный мяч-шатер и открыли школу футбола. Где каждый желающий бесплатно может научиться игре.

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