На проспекте Вернадского открылась школа футбола
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:15
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- 11
У ТЦ "Капитолий" установили гигантский футбольный мяч-шатер и открыли школу футбола. Где каждый желающий бесплатно может научиться игре.
- 11
У ТЦ "Капитолий" установили гигантский футбольный мяч-шатер и открыли школу футбола. Где каждый желающий бесплатно может научиться игре.
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