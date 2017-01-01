Матч Германия-Мексика у экранов телевизора и эмоции болельщиков

Автор: Иринка Дата публикации: 17.06 21:26

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Смотрим матч Германия-Мексика, с интересом наблюдаем за действующими чемпионами. За кадром эмоции болельщиков :)