Фотовыставка «История футбольных стадионов Москвы» открылась в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 17.06 21:27

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Посетители увидят процесс преображения футбольных стадионов столицы: от старейших, открытых более 100 лет назад, до самых современных и инновационных. На выставке представлены фотопланшеты известнейших футбольных стадионов столицы: «Лужники», «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» и других. Гости также смогут увидеть макет главной спортивной арены чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году — «Лужники».