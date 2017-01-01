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Фотовыставка «История футбольных стадионов Москвы» открылась в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.06 21:27
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Посетители увидят процесс преображения футбольных стадионов столицы: от старейших, открытых более 100 лет назад, до самых современных и инновационных. На выставке представлены фотопланшеты известнейших футбольных стадионов столицы: «Лужники», «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» и других. Гости также смогут увидеть макет главной спортивной арены чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году — «Лужники».

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