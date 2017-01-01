Отдых горожан в столице
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 17.06 22:49
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Столичный отдых горожан набирает все большие обороты, благодаря летней погоде. Ажиотажем пользуются не только традиционные парки и скверы, но и иная городская инфраструктура. Так, на Крымском мосту можно наблюдать большое количество отдыхающих горожан, которые прогуливаются по городским улицам. Как сообщают синоптики, погода в ближайшее время будет только благоприятствовать уличным прогулкам на свежем воздухе.
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