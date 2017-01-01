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Один человек погиб в страшном ДТП в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17.06 22:15
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Один человек погиб в ДТП в Рязановском поселении Новой Москвы. толкнулись "Тойота" и "Субару". "Субару" двигался по Рязановскому шоссе в сторону поселка Знамя Октября. Недалеко от поворота на д. Старосырово "Субару" столкнулся с автомобилем "Тойота", который выезжал с прилегающей территории. После столкновения с "Тойотой" "Субару" занесло, вынесло боком на встречную полосу, где машина врезалась в мачту уличного освещения. От сильного удара кузов иномарки деформировало, в салоне зажало водителя. Ситуация осложнилась тем, что "Субару" почти сразу загорелся. Очевидцы и работники местной АЗС принялись тушить машину огнетушителями, однако сбить пламя не смогли. К прибытию спасателей и пожарных машина была полностью в огне. Водителя иномарки спасти не удалось, он сгорел заживо. На месте автоаварии работают следователи, полицейские и сотрудники ГИБДД. Движение в обе стороны по Рязановскому шоссе затруднено.

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