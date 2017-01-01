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Тополиная зима наступила в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:35
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Тополиная зима пришла в столицу. На юго-западе в нескольких дворах по улице Крупской пух покрыл все: тротуары, газоны, деревья.

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